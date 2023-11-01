Анкара, 1 ноября, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Россия не раз предупреждала Запад об угрозе нового вооружённого конфликта на территории Евразии, который произойдёт из-за наплыва мигрантов на фоне кризиса на Ближнем Востоке, написал обозреватель Эрхан Алтыпармак в статье для портала dikGAZETE.

Иван Шилов ИА Регнум Война. Израиль. Сектор Газа

Автор публикации отметил, что предостережения со стороны России оказались не так далеки от реальности. Он подчеркнул, что если США продолжат разжигать войну на Ближнем Востоке, то идея о прекращении огня в регионе превратится в утопию.

Алтыпармак также указал на то, что прогнозы, которые делает Россия, не принимаются во внимание, а страну пытаются выставить «монстром» из-за проведения специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны Ближнего Востока находятся на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы из-за конфликта Израиля с палестинскими радикалами.

При этом дипломат уточнил, что Россия «однозначно осуждает» жестокость, убийства и насилие. Он также добавил, что ответственность за события на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США.

20 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад поощряет безумие на Ближнем Востоке и регион нуждается в спасении от такой политики. Глава республики также обвинил Израиль в геноциде по отношению к палестинскому народу и нежелании исправлять допущенные ошибки.