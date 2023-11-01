Киев, 1 ноября, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не могут защититься от ударов российской авиации из-за нехватки собственных воздушных средств, сообщил украинский интернет-портал Kyiv Independent.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

В статье говорится, что киевские военные становятся легкой мишенью для самолётов Воздушно-космических сил (ВКС) России, оснащенных планирующими бомбами. Так, полковник украинской армии в отставке Сергей Кивлюк пожаловался журналистам, что российская авиация наносит удары по ВСУ с «полной безнаказанностью».

Кроме того, в публикации приводится мнение аналитика Центра анализа европейской политики Нико Ланге. Эксперт отмечает, что украинские войска в принципе испытывают сложности в ходе борьбы с российскими самолётами и вертолётами.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября Министерство обороны РФ проинформировало, что ВКС России уничтожили два истребителя МиГ-29 украинских сил, полученных из Польши и модернизированных под западные ракеты.

15 октября ведомство обнародовало сведения, согласно которым российские ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28, а также штурмовая авиация России, нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям ВСУ возле населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Леоновка на купянском направлении. Кроме того, истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34 ударили по пунктам временной дислокации и опорным пунктам украинских сил в районе населённых пунктов Петропавловка и Песчаное.

В результате действий российских военных противник лишился до двух рот живой силы, трёх пикапов, танка, БМП и боевой бронированной машины «Козак».