Вашингтон, 1 ноября, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Растущие возможности России привели к наращиванию ею давления на противовоздушную оборону Запада в Европе. Об этом 31 октября сообщил американский журнал Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер-М»

«Россия не только продолжает производить в разы больше ракет «земля — воздух», чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер», — говорится в материале.

Отмечается, что наращиванием производства этого типа вооружений Россия оказывает существенное давление на возможности противовоздушной обороны Запада в Европе, которые и так испытывают множество проблем.

По мнению журналистов издания, один из наиболее популярных и распространённых ЗРК Patriot на практике не сможет надёжно противодействовать российским ракетам комплекса «Искандер».

Как передавало ИА Регнум, в августе журнал MWM назвал ракетный комплекс «Искандер» серьёзной угрозой для НАТО. Авторы материала отметили, что Вооружённые силы России располагают значительным запасом ракет для этих комплексов, основная часть арсенала которых предназначена на случай эскалации для противодействия Североатлантическому альянсу.