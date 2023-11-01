Москва, 1 ноября, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Российская актриса театра и кино Марина Москаленко скончалась в возрасте 63 лет, сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова, в котором она работала.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«В ночь на 31 октября на 64 году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце», — сказано в сообщении.

Актриса родилась в Москве 9 октября 1960 года. Она являлась выпускницей Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина.

Москаленко выступала на сцене Московского академического театра Сатиры. В театре кукол имени С. В. Образцова она проработала более 20 лет.

За время службы в этом театре ей удалось создать множество ярких образов. В ее репертуар вошли такие спектакли, как «Волшебная лампа Аладдина», «Маугли», «Наша Чукоккала», «Буратино», «Ночь перед Рождеством», «Путешествия Гулливера», «Тигрик Петрик» и «Необыкновенный концерт».

В 1984 году Москаленко сыграла в мелодраме «Счастливая Женька!», который стал для неё дебютом в кино. Наибольшую известность актриса получила по ролям в фильмах «Шура и Просвирняк» (1987), «Рыпкина любовь» (1993), «Любовь и прочие глупости» (2010).