Вашингтон, 1 ноября, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Палестинская национальная администрация должна взять на себя управление и ответственность за безопасность в секторе Газа, что станет лучшим вариантом для палестинского анклава, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновлённая Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и… ответственность за безопасность в секторе Газа», — сказал Блинкен в ходе слушаний в комитете Сената.

При этом он отметил, что решение позволить палестинскому движению ХАМАС или Израилю взять контроль над регионом не является лучшим исходом.

В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что США и Израиль совместно рассматривают несколько вариантов будущего сектора Газа. Одним из вариантов является предоставление временного контроля над анклавом странам Ближнего Востока при поддержке войск США, Великобритании, Германии и Франции.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Национальный мусульманский демократический совет США потребовал от президента страны Джо Байдена оказать на влияние на Израиль, чтобы до 1 ноября все боевые действия в секторе Газа были прекращены. В противном случае Байден потеряет поддержку большинства мусульманских избирателей на предстоящих президентских выборах в 2024 году.