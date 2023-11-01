Вашингтон, 1 ноября, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки предпримут все меры, чтобы не дать закончиться конфликту на Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так», — считает эксперт.

По мнению Макгрегора, на Украине нет ничего, кроме коррупции и криминала, и лишь немногие на Западе не готовы это признать. При этом он отметил тенденцию к изменению в этом вопросе.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дуглас Макгрегор заявил, что США рассчитывают закончить конфликт на Украине по вьетнамскому сценарию. Он предположил, что в ближайшем будущем Вашингтон потеряет интерес к этому конфликту и «сменит тему».