Штат Калифорния, США, 1 ноября, 2023, 03:25 — ИА Регнум. В среду американские военные проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части. Об этом во вторник, 31 октября, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

US Air Forces Запуск МБР Minuteman III

«Завтра с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится заранее запланированный тестовый пуск… межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — сказал он в ходе брифинга.

В последний раз Соединённые Штаты Америки проводили испытательный пуск МБР Minuteman III 6 сентября. Тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что американская администрация заранее предупредила Россию об этом мероприятии.

Как передавало ИА Регнум, в марте этого года США также испытали баллистическую ракету LGM-35A Sentinel, которая должна заменить ракету Minuteman III.