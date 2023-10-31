Вашингтон, 1 ноября, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов и считают эту проблему причиной провала своего контрнаступления, написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) корреспондент CNN Нил Хауэр.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Журналист посетил зону боевых действий в Донбассе и Запорожской области, а также пообщался с представителями ВСУ. Хауэр подчеркнул, что украинские военные назвали дефицит снарядов их «самой большой трудностью».

Вместе с тем корреспондент указал на то, что Запад передал Украине огромное количество артиллерийских снарядов, однако их всё же не хватило для наступательной операции Киева. Он добавил, что ещё как минимум один год у ВСУ не будет возможности восполнить запасы необходимых боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что США нарастили объёмы производства снарядов калибра 155 мм для Вооружённых сил Украины. По его словам, американские заводы стали выпускать до 24 тыс. единиц таких боеприпасов ежемесячно.

30 октября офис Владимира Зеленского проинформировал, что в Киеве побывала делегация палаты представителей Конгресса США, которая встретилась с украинским руководствам. Её члены заявили принимающей стороне, что американские законодатели осведомлены о дефиците снарядов калибра 155 мм у ВСУ.

Представили Конгресса также отметили, что такие боеприпасы в настоящее время понадобились Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).