Вашингтон, 1 ноября, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск назвал миллиардера Джорджа Сороса человеконенавистником. Об этом генеральный директор корпорации Tesla заявил в подкасте Джо Рогана.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — сказал Маск, указав также на роль Сороса в качестве «главного спонсора Демократической партии США».

Ранее Илон Маск заявлял о намерении подать в суд на фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса. По его мнению, финансируемые этим фондом организации продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии.

Как передавало ИА Регнум, оба американца уже достаточно долгое время не скрывают взаимной неприязни, а в мае Маск сравнил Сороса с Магнето — антагонистом из серии фильмов «Люди Иск», который хотел уничтожить всё человечество. Позднее Илон Маск извинился за свои слова и указал, что сравнение Джорджа Сороса с Магнето несправедливо по отношению к последнему.