Цюрих, Швейцария, 1 ноября, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Саудовская Аравия примет в 2034 году чемпионат мира по футболу, сообщил на своей странице в социальных сетях президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Такое решение было утверждено после того, как 31 октября Австралия отозвала свою заявку на проведение турнира и арабское государство осталось единственным кандидатом на проведение турнира. Официальное назначение хозяина чемпионата состоится на конгрессе ФИФА в четвертом квартале 2024 года.

Инфантино уточнил, что в 2026 году мировое футбольное первенство примут Канада, Мексика и США. В 2030 году ЧМ по футболу пройдёт в Африке (Марокко), Европе (Португалия, Испания) и Южной Америке (Аргентина, Парагвай, Уругвай).

Глава ФИФА подчеркнул, что вовлечение такого количества стран и континентов делает футбол «по-настоящему глобальным» видом спорта.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира по футболу. В финальной части турнира теперь будут участвовать 48 команд вместо 32. Их разделят на 12 групп. Общее число игр на чемпионате увеличится с 80 до 104.

В мае ФИФА представила официальный логотип чемпионата мира 2026 года. В его составе впервые в истории организации присутствует реальное изображение Кубка мира. Также на логотипе указали год проведения турнира.

21 сентября Джанни Инфантино заявил, что он не исключает варианта участия российской сборной по футболу в чемпионате мира по футболу 2026 года. ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили Россию от своих турниров в марте 2022 года.