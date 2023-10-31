Глава ФИФА назвал место проведения чемпионата мира по футболу в 2034 году
Глава ФИФА: чемпионат мира 2034 года по футболу пройдёт в Саудовской Аравии
Цюрих, Швейцария, 1 ноября, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Саудовская Аравия примет в 2034 году чемпионат мира по футболу, сообщил на своей странице в социальных сетях президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Такое решение было утверждено после того, как 31 октября Австралия отозвала свою заявку на проведение турнира и арабское государство осталось единственным кандидатом на проведение турнира. Официальное назначение хозяина чемпионата состоится на конгрессе ФИФА в четвертом квартале 2024 года.
Инфантино уточнил, что в 2026 году мировое футбольное первенство примут Канада, Мексика и США. В 2030 году ЧМ по футболу пройдёт в Африке (Марокко), Европе (Португалия, Испания) и Южной Америке (Аргентина, Парагвай, Уругвай).
Глава ФИФА подчеркнул, что вовлечение такого количества стран и континентов делает футбол «по-настоящему глобальным» видом спорта.
Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира по футболу. В финальной части турнира теперь будут участвовать 48 команд вместо 32. Их разделят на 12 групп. Общее число игр на чемпионате увеличится с 80 до 104.
В мае ФИФА представила официальный логотип чемпионата мира 2026 года. В его составе впервые в истории организации присутствует реальное изображение Кубка мира. Также на логотипе указали год проведения турнира.
21 сентября Джанни Инфантино заявил, что он не исключает варианта участия российской сборной по футболу в чемпионате мира по футболу 2026 года. ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили Россию от своих турниров в марте 2022 года.