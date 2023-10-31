Курск, 1 ноября, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над Курской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что их сбили 31 октября, примерно в 23:30 по московскому времени (совпадет с местным).

«31 октября, около 23:30 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что вечером 26 октября Украина намеренно направила к Курской атомной электростанции три дрона. Один из беспилотников, на котором находилось взрывное устройство, врезался в склад ядерных отходов и повредил стены хранилища.

Другие БПЛА упали на комплекс административных зданий станции. Захарова отметила, что подобные действия ВСУ подтверждают готовность киевского режима к совершению любых терактов. Она также подчеркнула, что во всех беспилотниках использовались компоненты, полученные Украиной от Запада.

30 октября бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн заявил, что совершить атаки на Курскую АЭС приказал Владимир Зеленский. Эксперт считает, что такое решение глава Украины принял из-за своего отчаяния, связанного с потерей Киевом западной поддержки.