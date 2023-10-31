Москва, 1 ноября, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин скончался на 62-м году жизни, сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» администрация музыкального коллектива.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

«Сегодня ушел Сергей Лапин, бас-гитарист группы «Браво», участвовавший в записи альбомов «Скажем мы друг другу Браво» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что бас-гитарист пришел в коллектив, когда «Браво» переживала непростой период на фоне ухода из группы солистки Жанны Агузаровой. После включения в состав команды Лапин предложил новые решения, которые касались её имиджа и стиля. Ему принадлежит идея картонных декораций, которые использовались в песне «Стильный оранжевый галстук».

В сообщении также подчеркивается, что Лапин был прекрасным человеком и музыкантом. Авторы публикации выразили свои соболезнования родным и близким покойного.

Группа «Браво» была основана в Москве в 1984 году. Её создал гитарист Евгений Хавтан. В своих произведениях музыкальный коллектив использует музыкальный стиль рокабилли, который является ранней разновидностью рок-н-ролла. Группа также применяет в своей музыке элементы «новой волны», твиста и регги.