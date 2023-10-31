Ла-Пас, 1 ноября, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Власти Боливии решили разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за его политики в отношении сектора Газа, заявил на пресс-конференции заместитель боливийского министра иностранных дел Фредди Мамани.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Боливия

Замглавы ведомства отметил, что его республика осуждает «агрессивные действия» со стороны Израиля, а также видит в них угрозу для мира и стабильности. Мамани отметил, что Боливия призывает еврейское государство перекатить удары по палестинскому анклаву, из-за которых погибли тысячи людей.

Кроме того, заместитель министра отметил необходимость допустить гуманитарную помощь в Газу.

Руководитель администрации президента Боливии Мария Нела Прада сообщила, что ранее боливийский лидер Луис Арсе встретился с послом Палестины. Глава республики выразил поддержку палестинскому народу и указал на право палестинцев иметь свое независимое государство.

Помимо этого президент Боливии заявил о важности переговоров и уважения жизни. Он предложил соседним странам присоединиться к поиску решений по урегулированию на Ближнем Востоке.

С 2005 году Боливия также разрывала отношения с Израилем из-за политики еврейского государства по отношению к Палестине, однако в 2019 году, после свержения бывшего боливийского президента Эво Моралеса, новые власти указанной латиноамериканской республики восстановили связи с израильской стороной.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября 2023 года Эво Моралес призвал руководство Боливии вновь разорвать отношения с Израилем из-за израильских ударов по сектору Газа. Политик также предложил осудить «геноцид палестинского народа» и объявить еврейское государство «террористическим».

31 октября портал Axios проинформировал, что более 20 тысяч израильских военнослужащих вошли в сектор Газа в рамках проводимой с 27 октября наземной операции против радикального палестинского движения ХАМАС. Журналисты уточнили, что речь идёт о двух танковых и пехотных дивизиях.