Санкт-Петербург, 31 октября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Казанский клуб «Ак Барс» на выезде обыграл СКА из Санкт-Петербурга в рамках матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/24. Основное время встречи завершилось со счетом 3:2.

Ak-bars.ru Игроки «Ак Барс»

Заброшенными шайбами в составе «Ак Барса» отметились Никита Дыняк (4’), Дмитрий Яшкин (27’) и Дмитрий Кагарлицкий (31’). Хозяева смогли ответить лишь дважды — на 11-й и 20-й минутах шайбы забросили Арсений Грицюк и Василий Глотов.

После 24 сыгранных матчей «Ак Барс» с 16 победами и 34 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА, набрав лишь 24 очка в 23 поединках, располагается на восьмой позиции Западной конференции.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября «Лада» из Тольятти одержала победу над магнитогорским «Металлургом» в матче Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:3 и стала лидером Восточной конференции. На счету команды 33 очка после 26 сыгранных матчей.