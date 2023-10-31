Белгород, 31 октября, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор.

Он уточнил, что в результате обстрела были выбиты окна, а также посечены фасады и заборы в трёх частных домовладениях. Кроме того, оказалась повреждена линия электропередачи.

Гладков отметил, что на месте находятся сотрудники оперативных служб. Губернатор добавил, что в светлое время суток в Шебекино продолжится подомовой обход.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября в небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. 24 октября Вячеслав Гладков проинформировал, что ВСУ выпустили по региону 40 различных снарядов.

Он также написал, что за это время обстрелу со стороны ВСУ подверглись 12 населённых пунктов области. В их число попало село Козинка Грайворонского городского округа.

В результате атаки украинских военных в населённом пункте получил повреждения частный жилой дом. У него были посечены крыша, фасад и забор.