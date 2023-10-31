Москва, 31 октября, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Власти России с 1 ноября 2023 вводят временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из страны, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Он продлится до 30 апреля 2024 года.

«Ограничение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно», — говорится в сообщении.

В течение указанного периода из страны нельзя будет вывезти лом металлов, плакированных драгоценными металлами, и прочие отходы, а также лом, содержащий драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Кроме того, из России запретят вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые применяются для извлечения драгоценных металлов, представляющих важность для внутреннего рынка.

В правительстве отметили, что указанные меры помогут увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Помимо этого, ограничение должно содействовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, касающихся вывоза драгметаллов.

Ранее подобный запрет действовал в России с 20 марта до 20 сентября этого года.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Министерство сельского хозяйства РФ предложило запретить на полгода вывоз из страны пищевого яйца птицы, чтобы сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию и не допустить её дефицита.

Такое же предложение ведомство выдвинуло и по отдельным видам мяса птицы. В Минсельхозе отметили, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост цен на яйца птицы составил 24%, а на мясо птицы — 25,3%.

В конце июля правительство России ввело запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023.