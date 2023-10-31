Санкт-Петербург, 31 октября, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Российская авиакомпания Red Wings до конца года запустит рейсы из петербургского аэропорта Пулково в Тбилиси и Кутаиси, сообщила 31 октября пресс-служба управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

«Впервые из Санкт-Петербурга открывается прямой рейс в Кутаиси. Первым с 2019 года станет рейс из аэропорта Пулково в Тбилиси», — говорится в сообщении.

Перелёты в столицу Грузии планируется начать с 18 ноября. Самолёты будут летать раз в неделю по субботам. Вылеты из Санкт-Петербурга назначили на 06:00, время прибытия в Тбилиси — 11:05 по местному времени (10:05 мск).

В Кутаиси маршрут откроют 2 декабря, вылеты также будут по субботам, но вечером. Из Петербурга планируется вылетать в 17:00, прибытие в Грузию — в 22:25 (21:25) мск.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 10 мая отменил запрет на полёты в Грузию. Кроме Red Wings, разрешение на полёты получили компания «Азимут» и грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано 11 мая заявил, что ЕС призывает Грузию отказаться принимать самолёты из России. Он напомнил, что республика претендует на получение статуса кандидата в ЕС.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил на подобные призывы, что Грузия пока не вошла в Евросоюз, а потому не обязана вводить санкции, действующее в ЕС. Первый рейс после отмены запрета на полёты приземлился в Тбилиси 19 мая.