Москва, 31 октября, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил 31 октября, что не изменит своё решение больше не выходить в октагон в качестве бойца, так как для него важны иные приоритеты.

«Когда ты лучший в мире, когда достаточно силён, когда есть деньги, когда ты знаменит, очень трудно сказать «нет» всем этим вещам. Нелегко отказаться от $20-30-40 млн, но для меня это не самое главное. Это было непростое решение, но если оно принято — всё, конец», — сказал он в интервью пресс-службе UFC.

Нурмагомедов завершил профессиональную бойцовскую карьеру в октябре 2020 года боем с американцем Джастином Гэйджи. За всё время россиянин вышел на бой 29 раз и ни разу не проиграл.

Как сообщало ИА Регнум, боец смешанного стиля, двоюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов выразил желание продолжать победные традиции тренера и своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом чемпион Bellator в лёгкой весовой категории заявил после победы над американцем Брентом Примусом. Он добавил, что хотел бы в своей карьере также не проиграть ни одного боя.