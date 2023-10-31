Вашингтон, 31 октября, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) выдвинул президенту США Джо Байдену 31 октября ультиматум на использование его влияния на Израиль с тем, чтобы до 1 ноября прекратить боевые действия в секторе Газа либо потерять поддержку большинства мусульманских избирателей на грядущих президентских выборах в США в 2024 году.

Иван Шилов ИА Регнум

В открытом письме на сайте организации её лидеры призвали руководство страны срочно выступить за немедленное прекращение огня, так как ситуация, по их мнению, стала критической из-за поддержки Израиля США, которая «сохранила насилие, ведущее к жертвам среди мирного населения». Сроком, когда должны быть предприняты соответствующие действия, в совете назвали 17:00 (по времени Восточного побережья США) 31 октября (01:00 мск 1 ноября).

В случае невыполнения ультиматума совет предупредили Байдена об особых усилиях по организации протестов против него в штатах с высокой конкуренцией, которые, вероятно, могут предопределить исход выборов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября американский лидер заявил, что переговоры о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта возможны только после освобождения движением ХАМАС всех заложников. Перед этим Госдеп заявил о несогласии Белого дома с предложением прекращения огня между Израилем и сектором Газа из опасений, что радикалы воспользуется затишьем для продолжения атак, а это «неприемлемо для Израиля».