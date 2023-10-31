Вашингтон, 31 октября, 2023, 20:10 — ИА Регнум. США предъявили обвинения троим людям в незаконном экспорте высокотехнологичной продукции компаниям российского военно-промышленного сектора, сообщили 31 октября в американском минюсте.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

По сообщению минюста, лица, включая двоих с гражданствами России и Канады, обвиняют в участие в заговоре в целях создания глобальной сети закупок от имени подсанкционных российских организаций, которые якобы связаны с российским ВПК. Двоих из них арестовали утром 31 октября в отеле на Манхэттене. Как уточнили в ведомстве, обвинения выдвинули против Николая Гольцева, Салимджона Насриддинова и Кристины Пузыревой.

В США считают, что отправка осуществлялась через бруклинские подставные компании. В минюсте назвали, что объем продаж исчислялся миллионами долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа американский минюст предъявил обвинение россиянину Роману Семёнову в отмывании $1 млрд, в том числе для северокорейских хакеров. Минюст заморозил активы Семёнова в США и ввёл запрет на ведение бизнеса. В ведомстве считают, что он участвовал в материальной поддержке Tornado Cash и хакерской группировки Lazarus Group, которая финансируется Северной Кореей.