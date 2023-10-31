Нью-Йорк, США, 31 октября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Заявления о схожести ситуации на Украине и в секторе Газа беспочвенны, что легко доказать, заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя 31 октября, выступая в Совбезе ООН.

MFA Russia/Global Look Press Представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя

Он напомнил, что специальная военная операция на Украине идёт более полутора лет, но в этой стране продолжается обычная обывательская жизнь. Российский дипломат рассказал, что мирные жители ходят в рестораны и ночные клубы, что легко проверить, почитав украинские новости. Это опровергает обвинения в адрес российской армии о якобы неизбирательных бомбардировках.

«Учреждения госвласти, другие муниципальные здания практически повсеместно работают в нормальном режиме, ходит транспорт, работают школы и госпитали, разумеется, за исключением тех объектов, которые повреждены в результате действия украинской ПВО», — сказал Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что Россия атакует только военные цели или объекты инфраструктуры, имеющие военное назначение, в том числе склады боеприпасов и места дислокации ВСУ, замаскированные под гражданские объекты. Для сравнения он предложил посмотреть на снимки из сектора Газа, где уже через три недели после начала боевых действий видны колоссальные разрушения.

«Вы увидите разрушенные, сожжённые дотла города, больницы и школы», — сказал дипломат.

Небензя призвал присутствующих задать себе вопрос, сколько раз они осудили уничтожение мирных палестинцев и пытались созвать по этому поводу заседание Совбеза ООН.

Как сообщало ИА Регнум, Небензя 18 октября обвинил ряд членов Совбеза ООН в затягивании принятия мирной резолюции, которая позволила бы начать урегулирование палестино-израильского конфликта. Он заявил, что Россия предложила неотложные меры, позволяющее избежать роста числа жертв, но документ отклонили, хотя в резолюции не было никаких политических оценок.

Командир второго батальона киевского подразделения теробороны ВСУ Дмитрий Кухарчук 30 октября заявил, что Украина стратегически проигрывает из-за состояния украинского общества. По его мнению, обыватели находятся в «тёплой ванне».