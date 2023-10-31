Мадрид, 31 октября, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», отреагировал на восьмое присуждение «Золотого мяча» нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси. Он оставил под публикацией испанского журналиста Томаса Ронсеро только несколько смайликов.

Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press Футболист Криштиану Роналду

Ронсеро опубликовал на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео, где усомнился в том, что Мессии заслужено решили отдать награду.

«Да, он выиграл чемпионат мира, но с шестью пенальти. Чемпионат мира прошёл 10 месяцев назад», — подчеркнул обозреватель.

Журналист заявил, что аргентинец вообще достоин только пяти мячей. Роналду в комментариях оставил четыре смеющихся смайлика.

Как сообщало ИА Регнум, восьмой «Золотой мяч» вручили Месси 30 октября в Париже. Он обошёл форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Роналду на награду даже не номинировали.

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре 29 октября заявил, что португальского футболиста не включили в список номинантов на «Золотой мяч», так как он не участвовал в чемпионате мира и играет в малоизвестной лиге.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в декабре 2022 года. Зарплата футболиста составляет €200 млн в год. Он уже завоевал первый трофей с новой командой в августе 2023 года Кубок арабских чемпионов.