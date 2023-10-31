Москва, 31 октября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинских дрон самолётного типа над Белгородской областью, сообщили 31 октября в Минобороны России.

Юлия Пёрышкина ИА Регнум

«31 октября около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа», — сообщили в ведомстве.

Это второй случай за день в Белгородской области. В Минобороны 31 октября также заявили, что около 13:00 мск средства ПВО уничтожили беспилотник самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы ПВО 31 октября сбили беспилотник самолётного типа над Брянской областью. В тот же день бойцы российского добровольческого батальона «Крым» сбили на запорожском направлении тяжёлый дрон ВСУ Reactive Drone Agric RDE616.