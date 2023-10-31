Степанакерт, 31 октября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Министерство обороны России заявило вечером 31 октября о завершении ротации личного состава российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха.

Иван Шилов ИА Регнум

«Завершается ротация личного состава миротворческого контингента», — сообщается в информационном бюллетене ведомства.

Параллельно с этим вооружение и технику России отправили на плановый ремонт.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на основе Алма-Атинской декларации 1991 года признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. В мае 2023 года он призвал к прямым переговорам между Баку и Степанакертом по вопросу безопасности жителей Карабаха во избежание этнических чисток. 19 сентября 2023 года Азербайджан инициировал военную операцию в республике, которая закончилась уже на следующий день согласием Степанакерта на условия Баку. Пашинян осудил агрессию, но подчеркнул, что конфликт не затронул Армению. После прекращения боевых действий из Карабаха вынужденно уехали более 100 тыс. населявших регион армян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 октября обвинила Евросоюз в распространении среди армянского населения слухов о якобы российском предательстве. Она подчеркнула, что именно Евросоюз отговорил Ереван от договорённостей по Карабаху, достигнутых при посредничестве Москвы. Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» 5 октября заявил, что российские миротворцы имели право только на наблюдение за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и больше ни на что иное. Глава государства напомнил, что во время заключения договорённостей президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил определить статус российских миротворцев на двусторонней основе, против чего премьер Пашинян ничего не имел.

В Минобороны 8 октября сообщили, что миротворцы свернули два наблюдательных поста в Мартунинском и Мардакертском районах. Ведомство отметило, что в регионе не фиксировались нарушения режима прекращения огня, а миротворческий контингент продолжает взаимодействие с Баку и Степанакертом в целях соблюдения гуманитарного права.