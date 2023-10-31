Белгород, 1 ноября, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Белгородская область одной из первых организовала отряды самообороны, потому что ей было тяжелее всех, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он напомнил, что регион начал формировать отряды с октября 2022 года.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Встали на защиту области простые местные жители, которые готовы встретить врага с оружием в руках, указал Гладков.

«Днём они работают на обычной работе, вечером они надевают форму, идут тренироваться. У большинства есть боевой опыт в горячих точках, у некоторых этого боевого опыта нет, но они получают его от старших товарищей. Подготовка идет профессиональная. Да, Белгородская область была инициатором всех этих процессов. Почему? Потому что у нас было тяжелее всех. Отряды самообороны — это желание не власти, это желание народа», — подчеркнул губернатор.

Сегодня многие из тех, кто приезжает в регион, общается с местными, видит, что идея о создании самообороны — настоящая мужская инициатива, желание защитить свой дом, объяснил он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3843229" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В настоящее время в регионе удалось фактически сформировать боевые подразделения, они уже достаточно давно взаимодействуют со всеми силовыми структурами, которые расквартированы на территории Белгородской области.

«Стараемся в какой-то части рассказывать об этом, но в большей части достаточно осторожно относимся к предоставлению публичной информации, чтобы не раскрывать перед противником много моментов, которые бы обеспечили понимание того, что у нас происходит. А в целом враг должен понимать, что люди готовы встретить его со всем профессионализмом, упорством и мужским желанием защитить свой дом», — подчеркнул Гладков.

По его мнению, противник это видит, и боится.

Кроме того, Вячеслав Гладков рассказал о подготовке к противостоянию украинским ДРГ, объяснил отменят ли в регионе ЕГЭ и проведение президентских выборов из-за сложной обстановки.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Вячеслава Гладкова ИА Регнум и «Известиям»:

«Упорство в защите дома». Губернатор Гладков — о прифронтовой Белгородчине