Москва, 31 октября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Новый пакет европейских санкций против России подразумевает торговые ограничения на $5,3 млрд, сообщило 31 октября агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«12-й пакет санкций включает в себя экспортные ограничения на сварочные аппараты, химикаты и другие технологии, используемые в военных целях», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседников, европейские дипломаты стремятся добавить в пакет санкций больше товаров. Так, под санкции могут попасть импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевая и строительная продукция, товары транспортного назначения и алмазы.

В материале также говорится, что ЕС рассматривает возможность повышения прозрачности ценообразования на нефть.

Кроме того, ожидается, что Евросоюз внесет в санкционные списки более ста физических и юридических лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня Европейский союз утвердил 11-й пакет санкций в отношении России. Они затронули 87 компаний. Так, ограничения затронули свыше ста граждан России, среди которых журналисты, военные и бизнесмены. Также ЕС полностью запретил поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию, а также экспорт в Россию полупроводников, электрокомпонентов, оптических компонентов и навигационных приборов.

Президент России Владимир Путин 17 июня заявил, что с интересами страны в мире придётся считаться всем. Затем 7 марта глава российского государства заявил, что санкции США и Запада сыграли для развития России положительную роль. Несмотря на возникшие из-за них поначалу трудности, санкции удалось преодолеть, встав на путь дальнейшей суверенизации России, отметил президент. Как считает российский лидер, санкции стали стимулом для повышения экономического и финансового суверенитета.