Сочи, Краснодарский край, 31 октября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. В Сочи реке Хероте вернули прежнее историческое название Хорота. Соответствующее решение принял Адлерский районный суд. Об этом заявили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

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Историческое название, по информации Сочинского географического общества (СГО), внесут в государственный каталог географических названий.

«Решение Адлерского районного суда Сочи о признании юридического факта вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе судов.

Telegram-канал «Сочинский географ» сообщил, что учёный секретарь СГО Альвина Вальченко обратилась в Адлерский суд с иском, требуя внести историческое название реки Хорота в государственный каталог. Суд удовлетворил её иск, обязав Росреестр внести изменения географического названия. Учёные считают, что название Хорота подтверждено тремя историческими документами в период с 1836 по 1855 годы.

В 2020 году ИА Регнум сообщало о переименовании местной достопримечательности — реки Херота, название которой резало всем слух. Краеведам и географам после многолетних изысканий удалось доказать, как на самом деле должна именоваться эта река.