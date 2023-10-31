Белгород, 1 ноября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. От пяти тысяч квартир и домов получили повреждения из-за ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

Он отметил, что указом президента Владимира Путина область получила почти 10 млрд рублей на строительство жилья для жителей 15 населённых пунктов, в которых действует режим ЧС из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

Уже 400 домов и квартир предоставлены тем, кто лишился жилья, до конца года это будет 1 тыс. объектов недвижимости, сообщил Гладков.

Есть ещё некоторое количество семей, которые не определились со своим решением по строительству жилья, поэтому со всеми проводятся регулярные встречи. Кто-то пока живёт у родственников, некоторые — в пунктах временного размещения.

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«Вторая большая часть работы — это всё, что связано с текущими обстрелами. В первую очередь это Шебекино, Новая Таволжанка, Грайворонский округ, Валуйский городской округ. Тут работа большая, потому что от 5 тыс. квартир и домов получили различной степени повреждения. В течение двух месяцев эти работы не проводились из-за оперативной обстановки. С конца июля начались восстановительные работы, многое уже выполнено. По каждой квартире, по каждому выполненному объекту требуем расписку, где собственник говорит о том, что соглашается с количеством и объемом выполненных работ», — рассказал Вячеслав Гладков.

Губернатор признал, что по многим вопросам предстоит проделать большую работу. Гладков отметил, что в указанных 15 населённых пунктах остаются около 1,7 тыс. семей, 1,7 тыс. домохозяйств, то есть порядка 4 тыс. человек. По его словам, некоторых просто не удаётся уговорить эвакуироваться из обстреливаемых районов. Люди предпочитают оставаться в родных домах, несмотря на то, что иногда снаряды ВСУ прилетают в одно здание по несколько раз.

Также губернатор рассказал, готова ли область отражать атаки украинских диверсантов и как дети продолжат обучение в условиях ударов ВСУ по территории Белгородской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Вячеслава Гладкова ИА Регнум и «Известиям»:

«Упорство в защите дома». Губернатор Гладков — о прифронтовой Белгородчине