Москва, 31 октября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Российские хоккеисты, в случае их официального допуска на Олимпиаду 2026 года, окажутся в одной группе с США. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Владимир Баранов/РИА Новости

Команды определили в группу C, оставшихся её участников определит квалификация. В группе A оказались Канада, Швеция, Швейцария и Италия, в B — Финляндия, Германия и Чехия, четвёртый участник также определится квалификацией. Белоруссия в случае допуска примет участие в финальной стадии отбора, Китай — в третьем раунде квалификации с Великобританией и Румынией. В IIHF не уточнили, кто займёт места российской и белорусской сборных в случае недопуска к Олимпиаде.

Следующие летние Олимпийские игры состоятся 26 июля — 11 августа 2024 года в Париже. Как сообщало ИА Регнум, в марте президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя допускать до международных командных соревнований. В иные виды турниров их рекомендовали допускать исключительно как нейтральных атлетов, без какой бы то ни было национальной символики, причём, только тех, кто не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что это нарушает права человека и демонстрирует дискриминацию.

В сентябре 2023 года замглавы Минспорта Алексей Морозов сообщил, что российские спортсмены получили допуск к международным соревнованиям по 26 олимпийским видам спорта из 39. Министр спорта России Олег Матыцин 19 сентября заявил, что в Париж в 2024 году смогут поехать максимум 180 российских спортсменов.

Позднее, 12 октября, стало известно, что МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что решение приняли из-за включения российским комитетом в свой состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Томас Бах отметил, что российские спортсмены могут получить приглашение на будущую Олимпиаду, если не будут связаны «с ОКР или с Россией». По мнению депутата Госдумы и чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, принятое решение существенно не меняет положение российского спорта, и является ещё одной частью политического давления. Матыцин назвал немыслимой приостановку членства ОКР.