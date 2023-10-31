Москва, 31 октября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и удары со стороны Израиля по сирийской территории, сообщили 31 октября в МИД России.

Ayal Margolin-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

«Лавров отметил неприемлемость израильских авиаударов по территории Сирии», — говорится в заявлении ведомства.

В разговоре Лавров также указал на недопустимость распространения вооруженной эскалации на Сирийскую Арабскую Республику и другие страны региона.

Министры подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения кровопролития в Газе, решения всех гуманитарных проблем и обсуждения долгосрочного урегулирования конфликта. Главы МИД России и Сирии также акцентировали внимание на опасности попыток внешних сил превратить Ближний Восток в арену сведения геополитических счётов.

Как сообщало 31 октября ИА Регнум, Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили ближневосточное урегулирование. Во время телефонного разговора состоялся обстоятельный обмен мнениями по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин 30 октября заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.

Израильская армия 30 октября обстреляла военные объекты в Сирии. В ответ на обстрелы из Сирии 29 октября самолёт ЦАХАЛ нанес также удар по военной инфраструктуре на сирийской территории. При этом 24 октября ЦАХАЛ нанесла авиаудары по военной инфраструктуре в Сирии. В Израиле назвали эту операцию ответной мерой на действия сирийских военных.