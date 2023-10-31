Белгород, 1 ноября, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Власти Белгородской области плотно взаимодействую с Минобороны и другими ведомствами для обеспечения безопасности региона, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Ранее регион несколько раз сталкивался с попытками украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть на его территорию. Так, 22 мая диверсантов ВСУ атаковали Грайворонский район. Российские силовики заблокировали и разгромили диверсантов, а остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины. 4 июня Гладков заявил, что в Новую Таволжанку зашла украинская диверсионная группа, завязался бой. Российские военные нанесли артиллерийский удар по противнику, диверсантов удалось рассеять, они покинули занятые позиции.

С тех пор была проделана большая работа для усиления защиты региона, но раскрывать всех деталей губернатор не стал.

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«Мы понимаем, что противник анализирует информацию с нашей стороны. Поэтому в этой части я бы более прагматично относился к предоставлению возможности противнику анализировать нашу информацию — подробности говорить не буду. Мы находимся на переднем крае, у нас 1,5 млн человек, сотни тысяч жителей, которые живут вдоль государственной границы. Вопросами обеспечения безопасности мы занимаемся при полном взаимодействии с Министерством обороны, с другими правоохранительными органами. Динамика очень сильная, изменения происходят ежедневно в лучшую сторону, и противник это видит», — сказал Гладков.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Вячеслава Гладкова ИА Регнум и «Известиям»:

«Упорство в защите дома». Губернатор Гладков — о прифронтовой Белгородчине