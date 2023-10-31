Тюмень, 31 октября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Тюменские пенсионеры Дмитрий и Виктория Марчук оказались на улице из-за действий собственной дочери. Сейчас пожилые люди живут на съёмной квартире вместе с внучкой-инвалидом, арендуя жильё за 15 тысяч рублей. У них есть версия, что дочь переписала их квартиру на себя, пока они лежали в больнице. Об этом сообщило тюменское издание 72.ru.

Иван Шилов ИА Регнум

В двухкомнатную квартиру в микрорайоне «Ямальский-1» они переехали в 2013 году, получив ключи из рук губернатора Тюменской области Владимира Якушева и главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

По информации издания, в один из дней, вернувшись домой, супруги Марчук обнаружили дверь их квартиры запертой, попасть они туда не смогли.

«Старший по подъезду ошарашил их новостью: дочь Дмитрия Ивановича и Виктории Михайловны принесла ему бумагу. На ней, по его словам, было чётко указано, что теперь владелец квартиры именно Инна (дочь пенсионеров. — Прим. ред.)», — сообщило СМИ.

Виктория рассказала, что, со слов соседей, из квартиры выносили мешки с их вещами.

«Как так? Родители же живы еще. К чему, зачем? Я считаю лично, что поведение у неё недостойное было по отношению к родителям. Так с родителями не обходятся. Вложили всё, у нас трое детей, вырастили, воспитали», — поделилась выселенная пенсионерка.

Они предполагают, что всё произошло ещё в 2018 году, когда оба старика проходили лечение в медучреждениях. По данным Росреестра, в том же году у квартиры появился новый собственник, однако не указано, кто новый владелец.

Пенсионеры рассказали о странном поведении дочери. В один из их приездов в Ноябрьск она решила приставить к ним «какую-то медсестру».

«Дедушке она давала таблетки, а бабушку пыталась положить под капельницу. Причем не объясняла, что за лекарства им будут вводить», — говорится в публикации.

Супруги Марчук рассказали, что вынужденно снимают квартиру недалеко от своего теперь уже бывшего дома. Дочь и её дети не выходят на связь, номера заблокировали. Попытки поговорить с ней через священнослужителей ни к чему не привели. Пожилые люди обратились в полицию и пригласили депутатов.

ИА Регнум 28 октября сообщало о двух найденных мёртвыми в своей квартире пенсионерах. Трагедия произошла в Екатеринбурге. У следствия появилась версия, что убийство пенсионеров мог совершить участковый, которого позже нашли мёртвым в своём подъезде. Также правоохранительные органы предположили, что участковый мог знать об имевшейся у пенсионеров крупной сумме денег, так как те не скрывали информацию о продаже своего дома.