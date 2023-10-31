* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 31 октября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Вывешенный портрет нацистского боевика на территории вокзала в Люксембурге раскритиковала 31 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Если вы думаете, что последний раз нацистская символика демонстрировалась на территории Люксембурга в период его оккупации Третьим рейхом в 1940-е годы, то глубоко ошибаетесь», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Захарова напомнила, что на прошлой неделе на железнодорожном вокзале в Люксембурге Ассоциация LUkraine ASBL провела фотовыставку, с целью привлечь внимание местных жителей к ситуации на Украине. Там вывесили фото нацистских боевиков. На его груди одного из боевиков «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно было разглядеть фашистский шеврон с нацистской руной Wolfsangel дивизии СС «Рейх».

Как отметила российский дипломат, это шокировало местные власти, которые распорядились убрала с публичного обозрения фотографию неонациста-боевика. По мнению Захаровой, это было зря, поскольку европейцы должны знать в лицо, на кого и на что Киев тратит их налоги, спонсируя нацистов киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября представитель МИД России заявила, что заявление властей Германии о том, что Берлин не готов признать последователями нацизма Степана Бандеру, дивизию СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ряд других организаций, наглядно демонстрирует реабилитацию нацизма в Германии. Она напомнила, что историческая амнезия и игра в двойные стандарты ведут к повторению мировых катастроф.

Политолог Алексей Кочетков отметил 19 сентября, что политики, отрицающие героизацию нацизма на Украине, откровенно врут. Он заявил, что девять лет Киев активно продвигает реваншистский, неонацистский нарратив, связанный в первую очередь с пересмотром итогов Второй мировой войны.

На заседание парламента Канады 21 сентября пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, ветерана дивизии СС «Галичина». Спикер палаты общин Канады Энтони Ротапод аплодисменты зала представил Хунку как борца за украинскую независимость. Захарова, комментируя это, заявила, что заигрывания Оттавы с нацистами неизбежно скажутся на двусторонних отношениях с Россией.