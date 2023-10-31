Белгород, 1 ноября, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Формат проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Белгородской области в этом году будет зависеть от оперативной обстановки, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области, которая регулярно сталкивается с обстрелами ВСУ, отметил, что пока ЕГЭ рассчитывают провести планово.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Пока планируем, что сдача ЕГЭ пройдет в плановом режиме. Надеюсь, того, что происходило в прошлом [учебном] году, не потребуется, но опять же это зависит от оперативной обстановки, будем в зависимости от этого решения принимать. Благодарен и Владимиру Путину. Когда ему докладывал, он дал команду правительству оказать содействие нашим детям в части сдачи экзаменов ЕГЭ, то есть немножко в облегченной форме», — рассказал губернатор.

При этом Гладков рассказал, что, несмотря на удары украинской стороны, дети в регионе демонстрируют невероятный уровень мужества и говорят о намерении сдать экзамены несмотря ни на что. Всё-таки год готовились, привёл их аргумент губернатор.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3843215" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«У нас одна девочка из Новой Таволжанки получила по двум дисциплинам 100 баллов. Конечно, очень переживаем за качество и готовимся, чтобы дети получили достойное образование, несмотря на сложную обстановку», — отметил он.

Пока же в области порядка 8% из всех школ на удаленке. Это учебные заведения, которые находятся в приграничной 20-километровой зоне. Рисковать жизнями детей никто не собирается, добавил Гладков, говоря о будущем ЕГЭ.

Кроме того, губернатор Белгородской области рассказал, состоятся ли в регионе выборы президента, учитывая напряжённую из-за обстрелов обстановку. А также объяснил, почему область одной из первых сформировала отряды самообороны.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Вячеслава Гладкова ИА Регнум и «Известиям»:

«Упорство в защите дома». Губернатор Гладков — о прифронтовой Белгородчине