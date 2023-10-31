Нижний Новгород, 31 октября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Шесть виртуальных концертных залов создадут в Нижегородской области в 2024 году. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, оборудование для них закупят в рамках нацпроекта «Культура».

Admoblkaluga.ru Виртуальный концертный зал

Создание таких залов позволяет жителям Нижегородской области стать зрителями и слушателями самых разных мероприятий, заявил губернатор Глеб Никитин. «В этом году в виртуальных концертных залах уже состоялось около 250 мероприятий, которые посетили более 15 тысяч человек, — рассказал он. — Жителям это дает возможность не только соприкоснуться с искусством, но и пообщаться друг с другом».

По словам главы Нижегородской области задачу сделать культуру доступнее поставил при реализации соответствующего национального проекта президент России Владимир Путин.

Виртуальные концертные залы появятся в Доме культуры города Княгинино, в районном центре народных промыслов, ремесел и туризма «Рассвет» в городе Лыскове, в культурно-досуговом комплексе города Кулебаки, в Доме культуры микрорайона Северный в Городце, а также в детской школе искусств им. Ф. И. Шаляпина в Бору и детской музыкальной школе города Павлово. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 6,3 млн рублей.

С 2019 года в регионе открылось уже десять виртуальных концертных залов в рамках нацпроекта.