Киев, 31 октября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Статья в американском журнале Time, в которой обозреватель Саймон Шустер сообщил о депрессивном состоянии главы киевского режима Владимира Зеленского, коррупции на Украине и тяжёлом положении ВСУ является всего лишь мнением журналиста, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Об этом 31 октября сообщила украинская газета NV.

Ukraine Presidency/ Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

«Это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть своё видение происходящего», — сказал он.

Подоляк также возмутился, что в статье ссылаются на анонимные источники. Он подчеркнул, что сам не сообщает СМИ информацию на условиях анонимности.

По данным газеты, глава офиса Зеленского Андрей Ермак сначала разместил ссылку на статью в своём Telegram-канале, написав, что это важный материал, но потом удалил этот пост.

Статья в Time про Украину вышла 30 октября. Шустер сообщил, что ему в день прибытия в страну рассказали о тяжёлом моральном состоянии Зеленского, вернувшегося злым из США. Журналисту сообщили, что украинский лидер даже перестал шутить, хотя раньше делал это постоянно.

Также обозревателю рассказали о больших масштабах воровства на Украине. Один из советников Зеленского заявил, что чиновники не боятся наказания и расхищают государственные средства, «будто завтра не наступит».

Кроме того, высокопоставленный командир ВСУ рассказал, что в украинской армии есть нехватка вооружений и людей. При этом украинское командование требует от военных захватить Горловку в ДНР.