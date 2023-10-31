Екатеринбург, 31 октября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Двое мальчиков провалились под лёд на реке Исети в Екатеринбурге, сообщили 31 октября в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

МЧС Свердловской области

Подростки не спеша шли по льду реки. Внезапно один провалился под лёд. Пытаясь помочь ему, второй также оказался по грудь в воде.

«К счастью, обошлось без жертв — подростки сумели выбраться из воды самостоятельно», — сообщило ведомство.

МЧС призвало родителей поговорить с детьми и предупредить их, что ходить по замерзшим водоёмам очень опасно.

В этом году первый снег в Екатеринбурге выпал и тут же растаял в начале октября. Десять дней назад погода снова ухудшилась, Исеть покрылась льдом. За последние дни температура воздуха составляла около –4 °С.

Подобный случай в Екатеринбурге произошёл в конце апреля: под воду провалился рыбак. Мужчину смогли спасти, но он провёл в холодной воде 20 минут.

Трагический инцидент произошёл в ночь на 20 марта в Ярославской области, где под лёд провалились пять человек, в том числе основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Мужчину унесло течением.