Москва, 1 ноября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. России необходимо как можно быстрее добиться победного завершения специальной военной операции, так как чем дольше она затягивается, тем выше вероятность того, что США с помощью Украины устроят биологическую провокацию против России, считает экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум.

David Oxberry/moodboard/ Global Look Press

31 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что во Львове при поддержке США отрабатывались сценарии провокации с применением вируса птичьего гриппа. Цель этой провокации — обвинить Россию в биологической диверсии.

Никулин согласился с тем, что такая провокация вполне возможна, тем более что США — это единственная страна в мире, которая применяла и химическое, и биологическое, и ядерное оружие. Он рассказал, что ещё в 1980–1990-е годы США практически разорили Кубу, используя против неё биологическое оружие.

«Они потравили там всё в области сельского хозяйства. Например, с помощью африканской чумы свиней губилось кубинское свиноводство. С этим в значительной степени связан большой государственный долг Кубы», — заметил Никулин.

По его словам, действия такого рода — это норма жизни для американских властей. Например, во время Корейской войны (1950–1953 годы) США также использовали биологическое оружие. Никулин рассказал, что тогда использовались чумные бомбы, изобретение японского генерала Сиро Исии из «Отряда 731». Как объяснил эксперт, речь идёт о фарфоровых шариках, начинённых заражёнными чумой блохами.

«Их сбрасывали с самолётов на позиции северокорейских войск. И таких случаев было зафиксировано немало», — сказал Никулин.

Он также предупредил, что провокации вроде той, которую отрепетировали во Львове, крайне опасны в целом для человечества, о чём, в частности, свидетельствует история с коронавирусом, который, по словам Никулина, вышел из американской военно-биологической лаборатории в Форте-Детрик летом 2019 года.

«Именно там этот химерный вирус и был создан. Американцы этого особо не скрывают. И когда они поняли, что упустили его, то стали распространять его по миру с использованием 400 военно-биологических лабораторий. На Украине, в частности, эксперименты с ковидом велись в лаборатории в Мерефе возле Харькова», — рассказал Никулин.

Кроме того, он считает, что американцы уже изучали маршруты перелётных птиц, которые гнездятся на территории Российской Федерации, причём эти птицы массово гибли на российской территории от птичьего гриппа, который, кстати, передаётся от птиц к человеку.

«То есть были попытки устроить нам ещё одну пандемию. Кроме того, были залёты не только с территории Украины, но и с территории Грузии различных дронов, которые распыляли какие-то биологические рецептуры. Есть данные, что в центре имени Ричарда Лугара в поселке Алексеевка (Грузия) расположился целый завод по производству тропических комаров, а на территории Сочи были обнаружены комары — переносчики вируса Эбола, которые живут только в Латинской Америке, и самостоятельно преодолеть 10 тысяч километров они никак не могли», — заявил Никулин.

По его словам, всё это не случайно. Эксперт уверен — против России ведётся перманентная биологическая война.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Кириллова, «тренинг по реагированию на биологические угрозы» был проведён с августа по сентябрь 2023 года во Львове при финансовой поддержке агентства США по международному развитию. Цель этого тренинга — отработка антироссийской провокации с применением вируса птичьего гриппа. В этом мероприятии участвовали сотрудники СБУ и национальной полиции, а также представители некоммерческих организаций из западных стран.

Кириллов рассказал, что сценарий, который отработали в ходе этого тренинга, предполагалось реализовать в Николаевской области, где должны были «выявить» случаи заражения птичьим гриппом и после анализа взятых проб заявить, что «с высокой долей вероятности» инцидент якобы произошёл в результате диверсии России. Конечная цель провокации — обвинить Россию в несоблюдении требований Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия и ввести новые санкции.

Кроме того, генерал-лейтенант проинформировал, что ЦРУ участвует в американских военно-биологических программах, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND, с помощью искусственного интеллекта планировавшую крупномасштабные биологические атаки.

Кириллов убеждён, что в США продолжается программа создания биологического оружия, а одна из задач Пентагона — «биологический шантаж» — анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников.