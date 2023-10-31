Вашингтон, 31 октября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Россия не собирается нападать на Восточную Европу, а потому развёртывание военного контингента США в этих странах бессмысленно. Об этом 31 октября заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (ранее Twitter).

Наталья Селиверстова/ РИА Новости

«Большая часть её [армии США] боевой мощи бессмысленно развёрнута в Польше, Румынии и странах… [Прибалтики], где она призвана защищать от России, которая не имеет ни малейшего намерения нападать на Восточную Европу», — написал он.

Макгрегор уточнил, что сейчас численность Вооружённых сил США меньше, чем когда-либо до этого. Эксперт добавил, что сейчас не 1991 год и американские войска уже не могут поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 31 октября, Макгрегор заявил, что Россия хочет закончить конфликт и прекратить притеснения русских во всём мире. Эксперт уточнил, что для Москвы также важен нейтральный статус Украины.

Президент России Владимир Путин 5 октября ответил на вопрос, где остановится проведение спецоперации. Глава государства уточнил, что это более сложный вопрос, чем вопрос территорий, и он связан с гарантиями безопасности народов России.