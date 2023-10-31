Москва, 31 октября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Западным компаниям не позволяют свободно выходить с российского рынка, им необходимо выполнять условия, которые установит правительственная комиссия, сообщил 31 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Выходить они будут на тех условиях, которые им скажут в комиссии. Вот такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может», — сказал он.

Песков подчеркнул, что правительственная комиссия строго следит за исполнением всех условий и имеет доступ ко всей необходимой информации.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что есть иностранные компании, которые остались в России и у них получается вести весьма рентабельный бизнес.

Газета Financial Times 31 октября сообщила, что в России ввели ограничения для уходящих компаний, в частности, запретив выводить полученную от продажи бизнеса выручку в долларах и евро. По версии издания, эти меры приняли, чтобы поддержать курс рубля.

Президент России Владимир Путин 29 июня назвал уход западных компаний из страны пиар-акцией, которая вряд ли поможет им в бизнесе. Он отметил, что освободившиеся ниши занимают российские предприниматели, осваивая новые направления, в том числе экспортные.