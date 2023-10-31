Пекин, 31 октября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В Китае обезьяна похитила трёхлетнюю девочку и утащила её с собой в горы. Инцидент произошёл в городе Люпаньшуй в провинции Гуйчжоу. Об этом сообщило издание Asia One.

Global Look Press/Eric Baccega/imagebroker.com

Отец и мать трёхлетней девочки отправились на ферму и решили взять ребенка с собой. В какой-то момент они оставили дочь отдыхать под деревом.

«Всего через минуту я обернулся и обнаружил, что ребёнок пропал. Мы все очень волновались», — привело издание слова отца.

Он рассказал, что обратился в полицию. Правоохранители собрали поисковую команду. Отец вспомнил, что в этой местности не раз видел диких обезьян, и заподозрил, что одна из них могла украсть его дочь.

asiaone.com

«Раньше у нас здесь были обезьяны, которые время от времени спускались с горы в поисках еды», — пояснил он.

Поисковая группа стала громко выкрикивать в лесу имя девочки. После двух часов поисков в какой-то момент мать услышала звук, похожий на голос дочери, доносившийся с близлежащей горы. Трёхлетнего ребёнка нашли на 30-метровой высоте на дереве недалеко от края обрыва.

Секретарь деревни рассказал, что на теле девочки обнаружили несколько царапин, похожих на отпечатки пальцев обезьяны.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября в Магадане нашли живой пропавшую после занятий в школе семилетнюю Диану Л. Выяснилось, что она была у подруги и уже находится у себя дома.