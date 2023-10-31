Москва, 31 октября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолётного типа над Брянской областью. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«31 октября около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили украинский дрон в небе над Брянской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 31 октября, бойцы российского добровольческого батальона «Крым» сбили на запорожском направлении тяжёлый дрон ВСУ Reactive Drone Agric RDE616. Этот беспилотник также известен под названием «Баба-яга».

Минобороны 29 октября сообщило, что российские силы ПВО сбили 36 дронов украинской армии над Чёрным морем и северо-западной частью Крыма.