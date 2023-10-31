Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Власти Израиля признали, что правительство рассматривало вариант массового переселения жителей сектора Газа в Египет, сообщило 31 октября агентство Associated Press.

Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

По данным журналистов, министерство разведки Израиля разработало план переселения 2,3 миллиона жителей Газы на Синайский полуостров.

Согласно документу, население Газы должны были переселить на север Синая, где люди разместились бы в палатках. Этот вариант развития событий министерство назвало наиболее желательным для безопасности Израиля.

Позже, согласно предложению израильского ведомства, на Синае нужно было построить города для переселенцев и оставить гуманитарный коридор.

В Израиле авторы плана предложили создать зону безопасности, чтобы заблокировать въезд перемещённых палестинцев в страну. В докладе не говорилось, что будет с Газой после выселения жителей.

Агентство отметило, что канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху преуменьшает значение документа, рассматривая его как чисто гипотетический. Официально это предложение не обсуждалось.

После появления информации об этом плане возмущение выразили и Палестина, и Египет.

Как заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейне, если жителей Газы попытаются куда-то выселить, это будет красной линией, которую палестинцы пересечь не позволят. Массовое переселение людей равносильно объявлению новой войны.

Со своей стороны, египетский президент Абдул Фаттах ас-Сисси заявил, что массовый приток беженцев из Газы уничтожит палестинское националистическое движение и привлечёт на Синай боевиков. Это поставит под угрозу мирный договор между странами 1979 года. Глава Египта предложил, чтобы Израиль разместил палестинцев в пустыне Негев на границе с Газой, пока идёт военная операция против движения ХАМАС.

ХАМАС 7 октября провёл массированный ракетный обстрел Израиля. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи» по обстрелу Газы. Израильские власти также ввели блокаду региона. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию.

Нетаньяху 30 октября заявил, что ХАМАС нужно уничтожить, поэтому прекращения огня со стороны Израиля не будет.

Москва неоднократно призывала к прекращению вооружённого конфликта, обострившегося 7 октября. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 31 октября заявил, что ответственность за эту войну несёт Вашингтон.