Москва, 31 октября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В требованиях президента Белоруссии Александра Лукашенко о компенсации за задержку ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС) нет политической подоплеки. Об этом «Ленте․ру» заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа.

БелТА/РИА Новости

«Это вопрос корпоративный, надо разбираться в причинах того, почему задерживается ввод в эксплуатацию БелАЭС», — отметил депутат.

Чепа добавил, что не видит в произошедшем политической подоплеки. По словам депутата, президент Белоруссии просто пытается защищать интересы компаний страны, и не более того.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии 31 октября заявил, что построенная Белорусская АЭС работает, но её ввели в эксплуатацию позже срока. Белорусский лидер запросил у России компенсацию. По словам белорусского лидера, в России предложили уступки при эксплуатации АЭС. В этой связи президент Белоруссии поручил минэнерго рассмотреть предложения и выяснить, удовлетворят ли они белорусскую сторону.

На заявление белорусского лидера ответили в «Росатоме». Там отметили, что основные этапы сооружения пришлись на пандемию и ужесточение внешнеполитической обстановки.

Соглашение о строительстве БелАЭС подписали в марте 2011 года. Первый блок атомной станции заработал в 2020 году, второй запланировали ввести в эксплуатацию в 2023 году.