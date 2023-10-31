Минск, 31 октября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. В Белоруссии рассказали, что обнаружили двух иностранцев около забора на границе с Латвией. Об этом сообщил Госпогранкомитет в Telegram-канале.

Пограничный комитет Беларуси ✔

По словам одного из иностранцев, их задержали на территории Латвии и отобрали телефоны и деньги.

«При этом их избивали ногами и дубинками, несмотря на просьбы о предоставлении защиты и помощи. Затем людей, находящихся в уязвимом положении, заставили перейти через специальный проход в латвийском заграждении на территорию Беларуси», — сообщило ведомство.

На белорусской территории иностранцам оказали первую медицинскую помощь. На их телах после избиения латышскими силовиками остались многочисленные гематомы.

В Госпогранкомитете отметили, что в этом году действия латвийских военных по отношению к беженцам отличаются «особой бесчеловечностью». Всего белорусские пограничники обнаружили 12 погибших мигрантов.

В середине октября в ведомстве рассказали, что поляки заставили иранского беженца тащить труп друга через границу с Белоруссией. После опроса стало известно, что иностранцев задержали польские силовики. Их сильно избили в ответ на просьбу о помощи.

Мигранты, как сообщил Госпогранкомитет, провели время на холоде без еды и воды. Затем иностранцев привезли к пограничному забору, но один из них уже был мёртв. Угрожая физической расправой, поляки принудили иранца перетащить на белорусскую сторону тело друга через калитку для животных.