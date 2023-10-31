Санкт-Петербург, 31 октября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, сейчас являющийся заместителем гендиректора по спортивному развитию клуба, хотел бы пригласить в команду форварда московского «Локомотива» Сергея Пиняева. Он рассказал об этом 31 октября.

Григорий Сысоев/: РИА Новости Бывший игрок «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин

Как поделился в беседе с «РИА Новости» Аршавин, в этом сезоне «Зенит» ожидает более двух или трёх трансферов, и он надеется, что никто из игроков не покинет команду.

Экс-футболист уточнил, что ходят слухи о возможном уходе из санкт-петербургского клуба бразильских полузащитников Вендела и Клаудиньо.

«Хотелось бы этого избежать. Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешёл в «Зенит». Занимается ли клуб этим трансфером — я не знаю. Я говорил (председателю правления «Зенита») Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом всё», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября «Зенит» обыграл «Ахмат» в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги, одержав третью подряд победу. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1. По итогам матча «Зенит» имеет в активе 26 очков, что позволяет клубу находиться на втором месте турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидера — «Краснодара» — на 2 очка.