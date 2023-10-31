Москва, 31 октября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Очищенную воду до состояния чистой H2O пить опасно, рассказала «Газете.Ru» эксперт-биохимик Мария Кулешова.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Организму требуется определенное содержание солей, поэтому придётся дополнительно обогащать воду», — пояснила биохимик.

Дело в том, что существуют фильтры обратного осмоса, которые очищают практически любую воду до состояния H2O. Кулешова назвала обратный осмос антибиотиком в области фильтров для воды. Однако, по её словам, есть ряд побочных эффектов. В частности, нельзя совмещать использование H2O с низкосолевой диетой.

Кулешова пояснила, что обратный осмос удаляет из воды полезные соли натрия и калия, которые необходимы организму. Она напомнила, что кровь человека представляет собой солевой раствор. Помимо этого, организму человека нужны в небольших дозах соли кальция и магния для работы сердца и мышц.

Профессор РУДН, доктор геолого-минералогических наук, эколог Александр Хаустов в беседе с корреспондентом ИА Регнум рассказал, что прозрачность и отсутствие запахов являются первыми признаками качественной и пригодной для питья воды. Эксперт признаком некачественной воды назвал красно-бурые натёки. Это говорит о переизбытке железа и марганца. Употреблять такую воду вредно для здоровья. Геолог пояснил, что такая вода плохо влияет на кровь. При этом эксперт посоветовал обзавестись фильтром для воды.