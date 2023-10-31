* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 31 октября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Блогер Евгений Понасенков (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) во второй раз подал судебный иск об отмене статуса иноагента. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Гагаринского суда Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Понасенков

«В суд поступил иск о признании незаконным распоряжения Минюста России об отказе в исключении из реестра иностранных агентов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Понасенкова включили в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 1 апреля 2022 года. Причиной стали высказывания блогера-историка по поводу проведения специальной военной операции России на Украине. В частности, он возмутился, зачем российские военные взяли под контроль Бердянск, и предложил вместо него «захватить» Италию, потому что она красивее. Как раз туда он эмигрировал в апреле того же года. Однако сам Понасенков это эмиграцией не посчитал, а просто, по его словам, не захотел менять привычный образ жизни.

После возвращения в Москву блогер попал в скандальную историю с умершим после конфликта с ним и его другом владельцем юридической фирмы Олегом Дибровым. Понасенкова задержали в Москве 7 июня 2023 года. По информации ИА Регнум, историк и его друг Рамис Зарипов поссорились на улице с мужчиной и Зарипов оттолкнул его, отчего тот упал и ударился головой. Мужчину госпитализировали с внутричерепной гематомой. Понасенков заявил, что не участвовал в конфликте и ни в чём не виноват. Пострадавшего он назвал «невменяемым бородатым алкашом», которому не понравилось, что все фотографируются с Понасенковым. Дибров умер в больнице, не выходя из комы.

Днём ранее статус иноагента попытался оспорить в суде комик Руслан Белый (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Суд зарегистрировал иск, но ещё не назначил дату слушания. Белый физически находится в Испании. Ранее обжаловать статус иноагентов пробовали другие известные россияне. В Минюст обращалисьюморист Максим Галкин, шоумен Семён Слепаков и блогер Илья Варламов и другие. Однако суд оставил иски неудовлетворёнными.