Сантьяго, 31 октября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом 31 октября сообщил чилийский центр сейсмологии на своём сайте.

(сс) Catalinaclaudia

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 09:33 (15:33 мск), их эпицентр находился на расстоянии 55 километров в юго-западном направлении от города Уаско. Очаг землетрясения находился на глубине 38 километров.

Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в иранской провинции Фарс произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки зафиксировали в населённом пункте Хан Зеньян, в результате них пострадали семь человек. Всем получившим травмы оказали амбулаторную медицинскую помощь.

В южной части Ирана 17 октября произошло землетрясение магнитудой 5,3. Его эпицентр располагался в 61,5 км к северу от города Бендер-Аббас, в котором проживают 352 тысячи человек.