Париж, 31 октября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Французская полиция открыла в метро Парижа огонь по женщине, закутанной в мусульманскую одежду и призывавшей к террористическим действиям. Об этом 31 октября сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

Global Look Press/Gao Jing/XinHua

Уточняется, что несколько пассажиров поезда на линии RER C сообщили в полицию о том, что в одном из вагонов находится скрывающая лицо женщина в мусульманской одежде, которая выкрикивает угрозы.

«Полиция открыла огонь по женщине на станции «Библиотека Франсуа Миттерана». Она декламировала угрозы и фразы, оправдывающие терроризм», — говорится в сообщении.

При задержании женщина оказала стражам порядка сопротивление, из-за чего они вынуждены были открыть огонь и ранили её в живот. После этого сотрудники полиции вывели её со станции, взрывного устройства при ней не нашли. По данным прокуратуры Парижа, жизнь подозреваемой находится под угрозой.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября в городе Аррасе на севере Франции мужчина в лицее Гамбетта холодным оружием убил учителя и ранил несколько человек. Полицейские задержали преступника, которым оказался 20-летний бывший ученик лицея.

Власти Франции после этого нападения в этот же день объявили максимальный уровень террористической угрозы в стране. Президент Эммануэль Макрон задействовал в антитеррористических мероприятиях до семи тысяч бойцов специальных сил Sentinelle.